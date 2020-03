Coronavirus: i dati di oggi delle ASL di Roma

Coronavirus: Asl Roma 1: 16 nuovi casi positivi. 868 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Al padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva #covid19 da domani +++ ASL Roma 1.

Coronavirus: Asl Roma 2: 20 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 7 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Pertini disponibili ulteriori 33 posti letto, di cui 10 di terapia intensiva. L’Ospedale Vannini è pronto e operativo per entrare nella rete #covid19. Continuano i controlli nelle case di riposo e nelle RSA del territorio.

Coronavirus: Asl Roma 3: 18 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1035 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Grassi si stanno attivando ulteriori 25 posti letto dedicati, di cui 8 di terapia intensiva #covid19, operativo dal 2 Aprile con 16 posti letto.

Coronavirus: Asl Roma 4: 20 nuovi casi positivi. 3 decessi: donna di 72 anni, donna di 84, donna di 83 anni tutti con patologie pregresse. 4 pazienti sono guariti. 1206 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Coronavirus: Asl Roma 5: 25 nuovi casi positivi. 1316 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. L’Ospedale di Palestrina in raccordo con l’Istituto Spallanzani che ha verificato i percorsi è entrato in piena sicurezza nella rete dedicata a #covid19 con 40 posti letto dedicati. A Nerola è partito un percorso di monitoraggio sulla popolazione in collaborazione con l’Istituto Spallanzani.

Coronavirus: Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. 210 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 3 decessi: uomo 81, donna 84, uomo 74 patologie pregresse. All’Ospedale dei Castelli domani saranno attivati ulteriori 7 posti di terapia intensiva #covid19. All’Ospedale di Genzano saranno attivati ulteriori 40 posti letto dal 3 Aprile. Attivi 3 posti letto di terapia intensiva post operatoria e 1 di terapia intensiva post operatoria #covid19. Continuano i controlli nelle case di riposo del territorio.

Coronavirus: Azienda Ospedaliera San Camillo: Operativi 30 posti letto dedicati a #covid19. Da domani sarà attivo il laboratorio per il test covid19 h24.

Coronavirus: Azienda Ospedaliera San Giovanni: operativi 20 posti letto di pneumologia e ulteriori 20 posti di sub intensiva. Dal 7 Aprile sarà attivato il laboratorio h24 per il test #covid19.

Coronavirus: Policlinico Campus Biomedico di Roma: Domani sarà attivato il Covid Center con 9 posti letto di terapia intensiva e 31 posti letto ordinari di cui 7 sub intensivi entro il 20 Aprile.

Coronavirus: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 6 pazienti covid ricoverati a Palidoro, tutti in buone condizioni. Tra questi, 1 ragazzo con autismo, gestito in collaborazione con neuropsichiatria. Attivata ulteriore linea telefonica per minori con diabete.

Coronavirus: Policlinico Gemelli: Attivato accordo con Marriott Hotel per pazienti positivi in isolamento domiciliare. Operativi ulteriori 43 posti letto di malattie infettive. Da oggi disponibili ulteriori 38 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus.