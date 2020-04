Coronavirus – Unaep, avvocati pubblici al fianco del personale sanitario –

Gli Avvocati della Pubblica Amministrazione in campo per sostenere la Protezione Civile italiana e tutto il personale sanitario che in queste ore sta svolgendo un lavoro eccezionale per salvare vite umane e garantire la massima assistenza alle migliaia di persone colpite dal Coronavirus nel nostro Paese.

In un appello diffuso dal sindacato Unaep (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici), il presidente, avvocato Antonella Trentini, invita tutti i legali aderenti all’associazione a sostenere la Protezione Civile alla quale l’Unaep ha già provveduto a versare una donazione di diecimila euro.

“Quella del medico, insieme all’attività forense e all’insegnamento, è l’unica professione citata nella Costituzione Italiana e tutti noi sappiamo quanto il personale sanitario sia fondamentale in questo momento per la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale che è chiamato ad una prova difficilissima. Come avvocati della pubblica amministrazione vogliamo esprimere solidarietà, vicinanza a incoraggiamento a tutti coloro, incluse le forze dell’ordine e il personale della Protezione Civile, che stanno lavorando giorno e notte mettendo a rischio anche la propria vita pur di aiutare l’Italia ad uscire da questa terribile pandemia”, conclude la presidente di Unaep.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Unaep.

Unaep, sindacato nato nel 1971, è oggi presente in tutta Italia con propri iscritti, è articolata in sedi regionali e conta oltre 900 iscritti su un bacino totale di avvocati iscritti all’elenco speciale di circa 4.000 unità. Nell’ultimo decennio Unaep si è imposta nel panorama forense, giurisdizionale e politico come interlocutore affidabile, propositivo, concreto, collaborando sia all’erogazione della formazione con stipula di apposito protocollo d’intesa con il CNF e con la Scuola Superiore del CNF, che con gli organi parlamentari per l’elaborazione dei provvedimenti di legge che la riguardano: dall’art. 23 della riforma forense, che riporta i principi di indipendenza ed autonomia, la cui tutela costituisce oggetto e scopo dell’Associazione; all’attività nelle Commissioni parlamentari per la Legge di Stabilità, per il DL 90/2014.