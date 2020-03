Coronavirus – A chi vanno e a chi no gli aiuti decisi dal governo. Intervista al giuslavorista avvocato Ferruccio Pezzulla –

Più volte si è parlato delle difficoltà legate a problematiche legate al monitoraggio, all’applicazione ed alla sensibilizzazione sulle normative presenti contenute nel testo unico sulla sicurezza, il d.lgs. n. 81/2008 ,

nelle piccole e medie aziende.

Parliamo del settore dei trasporti, della logistica, dell’edilizia, dell’agricoltura, o più semplicemente di tutte quelle microimprese che sono formate mediamente da quattro dipendenti e che, secondo una stima del

Sole24 ore, impiegano l’82% dei lavoratori e rappresentano il cuore pulsante del sistema produttivo italiano.

Realtà produttive che, in piena emergenza sanitaria ed economica globale da Coronavirus, si confermano ancora una volta indispensabili per poter garantire beni e servizi essenziali ai cittadini. A fronte di chi resta a

casa “in osservanza del Dpcm (decreto del presidente del consiglio dei ministri) dell’otto Marzo 2020” con la possibilità di continuare a prestare la propria attività lavorativa connettendosi da remoto (smart working), sistema per lo più adottato dalle grandi aziende e dalle Pubbliche Amministrazioni, più di 7 milioni di lavoratori continuano ad erogare servizi ed a recarsi sul posto di lavoro, incorrendo in rischi maggiori rispetto a chi è abilitato a svolgere la propria attività da casa.

A seguito del dilagare dell’emergenza Covid 19, numerosi sono stati gli interventi del governo, atti a contenere quanto più possibile il contagio, limitando gli spostamenti, e ad adottare dispositivi di protezione individuale. Vi sono stati, poi, gli interventi di natura economica, molti dei quali proprio diretti al mondo del lavoro, volti ad aiutare lavoratori, imprese e famiglie.

Ne parliamo con l’avv. Ferruccio Pezzulla, avvocato giuslavorista. In occasione dell’emanazione del decreto legge c.d. Cura Italia, il cui testo, in linea teorica potrebbe subire delle modifiche in sede di conversione, ma che allo stato ha pieno vigore, con questa intervista abbiamo cercato di offrire al lavoratore strumenti validi per il chiarimento di alcuni dubbi interpretativi di un testo elaborato nel bel mezzo di uno tsunami virologico. Affinché nessuno venga lasciato indietro, facciamo quanto meno in modo di portare avanti un’informazione corretta e preventiva.

1. Avvocato buongiorno, innanzitutto, una prima domanda, in che direzione si è mosso il governo sulle tematiche del lavoro e della sicurezza.

Cominciamo col dire che dal 2 marzo si sono susseguiti dei DPCM (decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recanti misure per il c.d. contenimento rafforzato che contengono le disposizioni che ormai tutti conosciamo: distanze di sicurezza, utilizzo di dispositivi, divieto di uscire di casa se non per comprovati motivi ecc. Le disposizioni economiche e quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono contenute in due distinti provvedimenti: le prime nel DL n. 18 del 20 marzo 2020, mentre le disposizioni sulla sicurezza sono recepite all’interno di un protocollo sottoscritto in data 14 marzo dalle parti sociali (Confindustria e sindacati), che segue tra l’altro ai giorni di sciopero che molti lavoratori, soprattutto nel

nord avevano organizzato, proprio per rivendicare il mancato rispetto di standard minimi di sicurezza.

2. Venendo, un attimo più nello specifico, il documento relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro prevede che tutti il lavoratori abbiano a disposizione i D.P.I ( dispositivi protezione individuale) al fine di poter svolgere la propria attività lavorativa. Ma è veramente così?

Secondo quello che si è potuto vedere, le imprese non riescono a reperirli, specialmente quelle piccole, e si trovano costrette a far lavorare i propri dipendenti utilizzando sistemi non appropriati o protocollati. Andiamo con ordine. Come detto, nei primi giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore delle misure di contenimento, si sono verificati scioperi e altre manifestazioni di protesta in decine di stabilimenti in diverse regioni. I lavoratori hanno fermato le fabbriche a Torino, a Milano, nella Bergamasca, in Veneto, nei cantieri navali liguri, in Emilia, in Toscana, all’Arcelor-Mittal di Taranto e così via. L’accordo è arrivato dopo una trattativa di 18 ore su un “protocollo condiviso” che non accoglie la chiusura per 15 giorni di tutti

gli impianti per metterli a norma, ma stabilisce che la produzione può proseguire solo in presenza di “adeguati” livelli di protezione, e che per garantirli le aziende devono fermare l’attività per il tempo necessario alla sanificazione degli ambienti e per adeguare l’organizzazione interna alle nuove regole, con l’intervento della cassa integrazione per il tempo della fermata.

3. E quindi per il dispositivi di protezione individuale?

In merito, al di là di alcune enunciazioni, c’è una specifica disposizione che prevede che qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Quindi, se la domanda riguarda specificamente le mascherine, la risposta è che l’obbligo sussiste solo laddove non vi siano soluzioni organizzative che consentano ai lavoratori di essere distanti almeno un metro tra loro.

A latere delle mascherine, ci sono poi gli obblighi di sanificazione, l’obbligo giornaliero per il lavoratore di comunicare la temperatura corporea, l’obbligo per tutti di rispettare le disposizioni contenute nei vari dpcm (ad esempio lavarsi le mani con igienizzanti ecc.)

4. Cosa può fare un lavoratore in caso di inosservanza o, comunque, come può vigilare affinché venga rispettato il suo diritto alla salute e sicurezza sul posto di lavoro?

Il lavoratore deve esercitare i diritti che l’ordinamento giuridico già accorda. Quindi in primo luogo, laddove non veda rispettati gli standard minimi, deve rivolgersi alle rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro,

e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa. In linea di principio, ma si suggerisce sempre di consultare un

legale al riguardo, laddove sia conclamata la violazione datoriale, astenersi dalla prestazione lavorativa, invocando l’inadempimento datoriale e diffidando il datore ad adeguarsi.

5. Ma cosa rischiano in tal caso?

Il rischio è che il datore contesti l’assenza ingiustificata e poi proceda ad irrogare una sanzione disciplinare, in un’ultima ipotesi anche il licenziamento. Qualsiasi sanzione, licenziamento o meno, sarebbe impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria invocando l’inadempimento di cui sopra e il lavoratore sarebbe reintegrato, laddove si dimostri la violazione della normativa sulla sicurezza e, in ipotesi, anche la ritorsione datoriale, trattandosi di licenziamento evidentemente ritorsivo.

6. I fondi stanziati dal Governo per il reperimento di mascherine e guanti, sono a suo avviso sufficienti?

I fondi, per quello che posso vedere e informarmi, non essendo un contabile, sono stati reperiti, a mio avviso ci si è mossi con serietà. Sono stati fatti con il Cura Italia notevoli sforzi per non lasciare indietro nessuno e per garantire standard minimi di sicurezza a chiunque, per garantire il posto di lavoro, la continuità della produzione, ma anche, mi sia consentito, verso il SSN, che si sta dimostrando straordinariamente efficiente, con medici e infermieri costretti a turni talvolta massacranti e un sindacato

di categoria ha denunciato che sono già oltre 2.000 i contagiati tra il personale ospedaliero, il 12% del settore. Senza dimenticare che negli ultimi due decenni sono stati tagliati migliaia di posti letto, e si è verificato il blocco del turn-over e delle assunzioni.

7. Quali risvolti ha avuto nel suo lavoro questa situazione?

Cominciamo col dire che, praticamente, dal 9 marzo è stato un susseguirsi di richieste. Ci sono stati casi più disparati, dal lavoratore messo forzatamente in ferie, a quello licenziato perché chiedeva, a torto o a

ragione, di lavorare con i dispositivi, al lavoratore non inquadrato come subordinato, ma come autonomo o co.co.co. inopinatamente allontanato.

Per converso, alcune aziende, per lo più piccole, si sono rivolte a me chiedendomi come poter accedere agli ammortizzatori sociali, quali fossero le norme previste al riguardo.

8. Ferie forzate per Coronavirus: quando il datore di lavoro può disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo?

In teoria può disporle da subito, tuttavia c’è una corsia preferenziale per lo Smart working e la possibilità di usufruire della cassa in deroga, tra l’altro con modalità già rese note dall’INPS.

Ho risposto, senza poter entrare nello specifico per motivi anche di tipo deontologico, quello che più o meno ho detto sopra. A seconda dei casi, laddove c’è ne erano i presupposti una diffida o una impugnativa a fronte di ingiustificati licenziamenti o messa in ferie forzata ad personam. In altri ho potuto constatare che l’azienda si era mossa correttamente.

9. Quando sarà possibile accedere agli ammortizzatori sociali e alle indennità previste dal DL del 17 marzo?

Allora, proprio nella serata di ieri (20 marzo 2020 n.d.r.) l’INPS ha pubblicato il messaggio che tutti in un certo senso aspettavano, contenente nel dettaglio le modalità per accedere ai vari trattamenti a seconda

delle categorie cui si appartiene.

10. Quali sono gli strumenti per chi non è titolare di un rapporto di lavoro dipendente e si trova analogamente in difficoltà?

Al riguardo è previsto un emolumento, pari a 600 euro al mese, limitatamente al periodo di emergenza, anche per lavoratori autonomi, partite IVA o professionisti iscritti alla gestione separata INPS, co.co.co e

atipici. Gli unici esclusi sono i professionisti, come il sottoscritto, iscritti a casse di previdenza private per i quali è allo studio un nuovo decreto, sul cui contenuto, tuttavia, non trapela nulla.

Tiziana Gentili