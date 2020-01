Corpo esanime trovato in un canale di scolo, si indaga

Roma – Giallo a Velletri. Il cadavere di un uomo di 56 anni, incensurato, e’ stato rinvenuto alle 9.30, in via dei Cinque Archi, all’interno di un canale di scolo adiacente la sede stradale.

A trovare il corpo, un passante che ha dato l’allarme al 112. Inutile l’intervento di un’ambulanza del 118. Il medico legale intervenuto sul posto, a seguito dell’ispezione cadaverica, non ha rinvenuto segni evidenti di violenza esterni o evidenti lesioni compatibili con un investimento stradale.

Sul posto i Carabinieri e il pm di turno della Procura di Velletri, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. L’uomo abitava poco distante dal luogo del ritrovamento. Indagini in corso.