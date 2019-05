Il corpo esanime trovato in piazza San Bernardo è di Paolo Tenna: nessuna ipotesi esclusa

Roma – E’ di Paolo Tenna, ad di Film Commission Torino Piemonte e componente del Cda di Istituto Luce-Cinecitta’, il corpo dell’uomo trovato morto questa mattina a Roma in piazza San Bernardo. Tenna, 47 anni, era nella Capitale proprio per partecipare a una riunione del Cda di Cinecitta’ e alloggiava nell’albergo che affaccia sulla piazza.

A indagare sulla sua morte sono i Carabinieri. Sul suo corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza, se non quelli compatibili con una caduta. Al momento, comunque, tutte le ipotesi sono aperte, dal suicidio alla caduta accidentale. Secondo alcune testimonianze, Tenna sarebbe rientrato in hotel all’alba e sotto l’effetto dell’alcol.