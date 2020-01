Roma – Attimi di apprensione questa notte, alle 4.40 circa, in via Carbognano piccola traversa di Corso Francia, a Roma, all’altezza della rampa della tangenziale est in direzione stadio, dove due auto sono andate a fuoco per cause imprecisate. Le due auto che erano parcheggiate avrebbero danneggiato anche il vetro di un’abitazione. Non risultano persone ferite.