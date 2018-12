Croce Rossa: coperte o sacchi a pelo per aiuto senza fissa dimora

Roma – “Con l’arrivo del freddo facciamo appello a donare coperte e sacchi a pelo nuovi o in buone condizioni per aiutarci a sostenere le persone senza dimora. I volontari della Croce Rossa chiedono a tutti i romani di dare una mano nell’assistere chi vive per strada”. E’ l’appello lanciato dalla Croce Rossa di Roma.

“Donare una coperta o un sacco a pelo e’ un gesto semplice che pero’ contribuisce a dare sostegno a chi si trova in condizioni di estrema fragilita’- dice la presidente Debora Diodati- Si puo’ donare venendo in Croce Rossa a via Ramazzini 31 il martedi’ e il giovedi’ (ore 14.30-19) al nostro Magazzino sociale”.

Intanto, in queste ore, la Cri di Roma sta organizzando per sabato 15 dicembre dalle ore 12 a piazzale Partigiani il ‘Pasto della Solidarieta”, un’iniziativa che vedra’ la Croce Rossa in piazza nella Capitale e contemporaneamente in altre citta’ da Nord a Sud, in collaborazione con Land Rover, in una tavola ideale che unisce il volontariato e la solidarieta’ verso le persone senza dimora.

“Il ‘Pasto della Solidarieta” non e’ solo preparare un pranzo in vista delle Feste- dice Debora Diodati lanciando l’iniziativa che si terra’ a Roma- ma e’ dire che le piazze che sono i luoghi per chi non ha una casa, sono luoghi comuni anche a noi, a tutti i romani che non restano indifferenti”.

Il ‘Pasto della Solidarieta” a Roma ha ricevuto anche il patrocinio della Camera dei deputati e vedra’ la partecipazione in cucina con i volontari di Cri Roma nella preparazione del pranzo dello chef Dino De Bellis. Per il Comune di Roma interverra’ in rappresentanza del sindaco Virginia Raggi, il presidente della commissione di Roma Capitale Politiche Sociali e della Salute, Maria Agnese Catini.