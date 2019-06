Crolla cornicione a Casal Bruciato: danneggiata una macchina, nessun ferito

Roma – Paura questa mattina, poco prima delle 7, all’angolo tra via Sandro Sandri e via Sebastiano Satta, nel quartiere Casal Bruciato di Roma, per la caduta di un cornicione. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale del Gruppo Tiburtino e i Vigili del fuoco, che hanno transennato un’area di circa 40 metri quadrati. Al momento non risultano esserci persone ferite. Danni a una Land Rover parcheggiata.