Una parte del muro perimetrale di villa Mercede e’ crollato la notte scorsa, nel cuore del quartiere di San Lorenzo, senza provocare feriti. Il crollo si e’ verificato intorno alla mezzanotte in via dei Marruccini, all’altezza del civico 4.

Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, con il supporto dei nuclei SAF e NBCR. Rimosse le parti pericolanti, la strada e’ stata chiusa dal civico 18 fino all’angolo con via Tiburtina.

Crolla muro di un parco a San Lorenzo: il boato

Un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo Via dei Marrucini, nel quartiere San Lorenzo, ha ceduto di schianto nella notte provocando un grande boato e sollevando una nuvola di polvere con i detriti che hanno invaso la sede stradale.

La zona era affollata di giovani per la movida del sabato sera, ma fortunatamente non ci sono stati feriti, solo alcune vetture parcheggiate hanno subito danni.

Il crollo, lungo una trentina di metri ha interessato sia la parte esterna che quella su cui era installata la cancellata del parco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno rimosso le macerie e messo in sicurezza la strada.

Crolla muro di Villa Mercede: tragedia sfiorata

Centinaia di giovani affollavano ieri notte, come quasi ogni sera, il quartiere della “”movida”” San Lorenzo a Roma quando ha ceduto di schianto il muro perimetrale del Parco di Villa Mercede scaricando sulle auto parcheggiate tonnellate di macerie.

Tragedia sfiorata ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il crollo del tratto di muro, lungo circa trenta metri e alto otto, lungo via dei Marrucini secondo le prime ricostruzioni e’ avvenuto in due fasi: prima ha ceduto la parte piu’ esterna, poi quella su cui era installata la cancellata del parco.

Nella notte i Vigili del fuoco hanno rimosso le macerie e messo in sicurezza la strada che e’ stata chiusa alle auto.

Lo schianto intorno alle 24 circa. SUl luogo vigili del fuoco, ambulanze, carabinieri e carri attrezzi. Sette auto sono state danneggiate dalle macerie.