Da Roma a Bucarest: rimpatriati 13 criminali arrestati in Italia

Roma – Piano di volo sulla tratta Roma-Bucarest – Roma organizzato oggi, 2 aprile, dallo Scip Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l´Aeronautica Militare con un a bordo “passeggeri particolari”. Si tratta di 12 uomini ed una donna arrestati in Italia: 4 condannati per omicidio, 7 per riduzione in schiavitu’, sequestro di persona violenza sessuale e induzione alla prostituzione, e 2 per reati contro il patrimonio rapina e ricettazione.

Sull´Hercules C130j della 46esima Brigata Aerea, scortati da personale dello SCIP, viaggeranno diretti in Romania i 13 criminali che, in applicazione della Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea che determina il reciproco riconoscimento tra stati UE delle pene detentive, sconteranno il carcere nelle patrie galere. Lo stesso volo tornera’ carico dalla Romania, con a bordo quattro cittadini romeni che erano ricercati dall’Autorita’ giudiziaria italiana con mandati darresto europei e che sconteranno la pena in Italia.

I tre uomini ed una donna, rintracciati nel paese balcanico, annoverano condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso, furto, istigazione e favoreggiamento della prostituzione, falsificazione documenti. Il paziente lavoro investigativo della Polizia di Stato e dell´Arma dei Carabinieri ha avuto il sostegno in campo internazionale dello SCIP, articolazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Le operazioni di cattura dei quattro latitanti, effettuate dalla polizia romena, sono state coordinate in quel paese dall´Esperto per la Sicurezza del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di stanza a Bucarest, Capo dell´Ufficio Coordinamento Regionale per l’Europa Orientale della gia’ citata Direzione Centrale.

All´arrivo a Ciampino, espletate le formalita’ dell´arresto presso l´Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, i 4 saranno trasferiti presso le competenti Case Circondariali a disposizione delle autorita’ giudiziarie territorialmente competenti.