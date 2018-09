Dal 20 al 23 settembre torna a Roma la settimana del bondage

Roma – Con ospiti da tutto il mondo e la direzione artistica di una delle donne rigger (ossia “legatrici”, kinbakushi in giapponese) e performer piu’ note, l’italiana Red Lily, dal 20 al 23 settembre 2018 Ritual The Club torna con Rome Bondage Week: 27 artisti delle corde per 40 ore di workshop, performance, spettacoli, peer rope, eventi culturali e ludici alla scoperta dell’Eros, con consapevolezza e intelligenza.

Dopo il riscontro di pubblico e critica dello scorso anno, il primo festival italiano interamente dedicato all’arte del bondage si propone di esplorare e diffondere la cultura e l’estetica del bondage (pratica in cui si immobilizza un partner consenziente per mezzo di legature) nelle sue piu’ varie declinazioni, dalla tradizione giapponese alle sperimentazioni occidentali contemporanee, attraverso approfondimenti, storia e pratica.

Un evento a 360 gradi, dalle 10 di mattina alle 5 di notte, dedicato ad appassionati e cultori, ma anche ai curiosi che volessero avvicinarsi con consapevolezza all’arte tradizionale e contemporanea delle corde, con particolare focus sull’aspetto artistico, teatrale e culturale del bondage giapponese.

Un evento unico in cui avvicinarsi senza paura a una pratica che coltiva l’immaginario erotico di molti, attraverso un’inedita esplorazione della cultura e dell’estetica del bondage nelle sue piu’ varie declinazioni.

Il termine Bondage identifica la pratica erotica dell’immobilizzazione per mezzo di legature. Il Bondage giapponese, chiamato Shibari o Kinbaku, e’ la tipologia di Bondage eseguito con le corde e si e’ sviluppato anche come disciplina artistica e performativa.

Lo Shibari trae ispirazione dalle legature con cui anticamente venivano immobilizzati i prigionieri in Giappone. Padre dello Shibari puo’ essere considerato il pittore, fotografo e scrittore Itoh Seiu (1882-1961). Nel bondage, viene definito rigger colei o colui che lega, mentre con peer rope si intende un momento dedicato alla pratica e allo scambio di esperienze. La Rome Bondage Week e’ prodotta da Ritual The Club, il primo Modern Fetish Party in Italia nato aRoma nel 1999, rappresentante del Torture Garden di Londra in qualita’ di Torture Garden Italy.

Partendo dall’esperienza dell’Extreme Clubbing, Ritual The Club ha creato la divisione Ritual LAB, dedicata agli aspetti didattici, artistici e socioculturali del Fetish, del BDSM e dell’Erotismo. Ritual LAB promuove iniziative legate alle discipline artistiche e performative relative al mondo della sessualita’ alternativa e delle sottoculture, in costante dialogo con le istanze dell’arte contemporanea, dal Design alla Body Art. Da questa volonta’ di conoscenza e condivisione nasce Rome Bondage Week.