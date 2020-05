Danneggia auto in sosta e tenta aggressione a agenti: arrestato 35enne

Roma – Un uomo di 35 anni e’ stato fermato oggi pomeriggio da una pattuglia della Polizia Locale, I Gruppo ‘Ex Trevi’, mentre danneggiava alcune auto in sosta nei pressi di piazzale Numa Pompilio. Dopo aver tentato di sottrarsi al controllo, cercando di colpire uno degli operatori, l’uomo e’ stato bloccato e accompagnato al Comando di via della Greca: al termine delle procedure di identificazione e’ stato posto in stato di arresto per i reati di danneggiamento oltreche’ resistenza, minacce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Cosi’ in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale.