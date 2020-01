Davanti casa con arnesi scasso: arrestati due uomini

Roma – Li hanno sorpresi ad armeggiare davanti alla porta di ingresso di un appartamento in via San Remo, a Roma. A bloccare i due uomini, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Giovanni e Porta Maggiore, allertati dalla segnalazione di un condomino che – attraverso lo spioncino – aveva visto i due uomini uno intento con un cacciavite a forzare la serratura della porta d’ingresso di un appartamento, l’altro accovacciato sul pianerottolo dello stesso piano dello stabile. Sequestrati diversi arnesi atti allo scasso rinvenuti a seguito della loro perquisizione. Per i due arrestati, entrambi con precedenti di polizia specifici, e’ stata disposta la misura degli arresti domiciliari.