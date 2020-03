Decapitò la madre, domani Gip interroga 20enne

Roma – È in programma domani mattina l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Roma del 20enne che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso sua madre accoltellandola al collo in un appartamento di via James Joyce 48, nella zona del Laurentino 38, a Roma. Il giovane ha poi aggredito la sorella, la quale e’ riuscita a rifugiarsi dai vicini e a chiamare i Carabinieri della Compagnia Eur. Le accuse formulate dal pm Giovanni Musaro’ sono quelle di omicidio e lesioni aggravate.