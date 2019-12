Denaro in cambio dei dati personali di 170mila persone: 12 misure cautelari

Roma – Dati sensibili in cambio di denaro. Hanno estratto abusivamente, in cambio di mazzette e facilitazioni varie, dati personali come: generalita’ complete, codici fiscali, indirizzi di residenze, posizioni lavorative, redditi e dati patrimoniali, visure camerali, contributi versati, di oltre 170mila persone fisiche. Per questo il Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di Finanza, su richiesta della Procura capitolina, sta dando esecuzione a 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti di cui 6 agli arresti domiciliari, 4 sospensioni dal pubblico ufficio e due interdizioni dall’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale.

Fra le persone coinvolte ci sarebbero anche 2 finanzieri e 5 dipendenti pubblici infedeli impiegati presso l’Inps, Mef, Agenzia delle Entrate, Camera di commercio e un dipendente del Comune di Marino. Le indagini iniziate nel 2017 hanno ricostruito fatti accaduti a partire dal 2013. I soggetti residenti a Roma, Milano Padova, Venezia, Pescara, Ancona e Cremona sono gravemente indiziati a vario titolo di corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici. In corso di esecuzione, anche un decreto di sequestro preventivo di denaro e beni per circa 280mila euro, corrispondente al prezzo e profitto della corruzione.

Le indagini sviluppate dai finanzieri attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, analisi dei flussi finanziari ed approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, hanno consentito di far emergere un collaudato sistema illecito in cui piu’ appartenenti ad enti pubblici hanno effettuato, nell’arco di quasi 4 anni, accessi abusivi alle banche dati protette da misure di sicurezza (chiavi e codici d’accesso,), fornendo i dati a societa’ di investigazioni o operanti nel settore del recupero crediti.

Le societa’, attivate da propri clienti alla ricerca informazioni sul coniuge, un partner commerciale, un dipendente un debitore, si rivolgevano normalmente ad altri intermediari che curavano stabilmente i rapporti con i dipendenti infedeli, pronti a fornire i dati richiesti in base ad un vero e proprio tariffario, con corrispettivi variabili da €0,10 a €10 per visura, in base alla tipologia di banca dati interrogata e del numero di persone consultate.

In alcuni casi le informazioni venivano richieste da soggetti usurai, gia’ tratti in arresto nel maggio del 2018 nell’ambito di un’altra indagine della procura Capitolina, con lo scopo di recuperare i crediti derivanti dalla loro attivita’ illecita. Il pagamento dei pubblici ufficiali corrotti avveniva, periodicamente, secondo metodi diversi, come ricariche di carte prepagate intestate allo stesso corruttore o a familiari e soggetti compiacenti, ma anche vaglia postale o tramite buste di contanti lasciate e ritirate in alcuni esercizi commerciali.