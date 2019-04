Denunciato per omicidio stradale 43enne ubriaco che ha ucciso Ribeca

Roma – È stato denunciato per omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza, l’uomo che ieri sera intorno alle 23 si trovava alla guida dell’autocarro scontratosi contro l’auto guidata da un 72enne, Roberto Ribeca, ex presidente municipio XIII, rimasto ucciso nell’impatto frontale.

L’uomo, un 43enne di origini romene, e’ risultato positivo all’alcol test dopo essere stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Grassi di Ostia. Per l’ex minisindaco, esponente di riferimento della sinistra nell’area del litorale romano, non c’e’ stato nulla da fare: e’ deceduto sul colpo.