Derby di Roma: posteggi separati e stop bevande in vetro

Roma – Il Questore Guido Marino ha presieduto il tavolo tecnico in vista dell’incontro Roma-Lazio, in programma allo stadio Olimpico alle 15 di sabato 29 settembre. Sono state previste aree di parcheggio delocalizzate, per i tifosi della Lazio viale XXVII Olimpiade e Tor di Quinto, per quelli della Roma piazzale Clodio e area Metro di via Cipro.

Restano confermate, spiega una nota della Questura, le ordinanze prefettizie che vietano la vendita per asporto, sin da 3 ore prima e 2 ore dopo il termine dell’incontro, di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro, a eccezione di generi alimentari di prima necessita’ confezionati esclusivamente in vetro, e il trasporto nella pubblica via di bottiglie e contenitori di vetro (a eccezione di quelli contenenti generi alimentari di prima necessita’ confezionati esclusivamente in vetro) nella zona dello Stadio Olimpico e nelle vie prospicenti.

Una task force composta, oltre che da appartenenti alla Polizia di Stato, da agenti della Guardia di Finanza e Polizia Roma Capitale, coordinata dal dirigente della Polizia Amministrativa della Questura, vigilera’ sul rispetto delle ordinanze prefettizie nonche’ effettuera’ un servizio anti bagarinaggio, parcheggiatori e venditori abusivi. L’apertura dei cancelli avverra’ alle 13. Prevista la presenza di circa 45.000 spettatori.