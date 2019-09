Deruba donna e prova a scappare: fermato e arrestato

Roma – Ieri mattina i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un 57enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Impegnati in servizio mirato al contrasto dei reati predatori nei pressi del mercato rionale di Testaccio, i Carabinieri, transitando in via Aldo Manunzio, hanno notato l’uomo allontanarsi frettolosamente e sono intervenuti per un controllo. Alla vista dei Carabinieri il 57enne ha tentato la fuga ma e’ stato bloccato. Nelle sue tasche, i militari hanno trovato un portafoglio contenente denaro, documenti personali e carte di credito intestate ad una 56enne romana, rintracciata, poco dopo, tra i banchi del mercato. I Carabinieri hanno accertato che la donna era stata derubata dall’uomo mentre era intenta a fare la spesa. L’arrestato e’ stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.