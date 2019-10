Derubano turista vicino stazione Termini: due persone in manette

Roma – Due cittadini marocchini di 38 e 42 anni sono stati tratti in arresto per furto da personale della Polizia di Stato all’esterno della stazione di Roma Termini.

In particolare gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria Compartimentale della Polizia Ferroviaria, nel corso di servizi di istituto in ambito ferroviario, hanno notato 2 stranieri provenire dalla vicina via Gaeta, uno dei due, gia’ conosciuto perche’ tratto in arresto dagli stessi poliziotti per furto, si e’ accorto di essere seguito e ha cercato di avvisare il compagno che celava con il proprio corpo uno zaino.

Immediatamente raggiunti e bloccati nella vicina via Volturno, i due, ormai scoperti, hanno collaborato con gli operatori di polizia conducendoli presso un vicino bed and breakfast ove e’ stato rintracciato il proprietario dello zaino, un turista australiano in vacanza a Roma, al quale veniva restituita la refurtiva, consistente in vari oggetti per un valore complessivo di oltre 2500 euro.

I due stranieri sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria.