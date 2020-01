Derubato sexy shop, caccia al rapinatore

Roma – E’ caccia all’uomo che ieri, alle 18 circa, ha messo a segno una rapina in un sexy shop in viale Palmiro Togliatti, a Roma. Vestito di nero e con volto travisato ha fatto irruzione nell’attivita’ sfondando la porta posteriore del locale. Una volta dentro, il rapinatore ha minacciato la cassiera e ha portato via il registratore di cassa con all’interno 100 euro. Subito dopo la fuga. Immediato l’intervento dei poliziotti del Reparto Volanti della Questura di Roma, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e ora sono sulle tracce dell’uomo.