Differenze tra Roma e Milano: al Maxxi progetto per parlare delle due città

Roma – Un’ora a Roma vale quanto un’ora a Milano? Quanto sono simili e quanto sono diverse le due citta’? Grazie all’Alta Velocita’, Roma e Milano esattamente da 10 anni vivono un allargamento della territorialita’ urbana che coinvolge gruppi sempre piu’ ampi di persone, abituate a spostarsi e a vivere ‘tra’: per lavoro, per amore, per semplice curiosita’. Ma le due citta’, nonostante i continui contatti, quanto si conoscono, al netto dei fondamentali? Ne parleranno manager, professionisti, operatori della cultura, creativi, scrittori, artisti e innovatori, nel corso del ciclo di incontri Roma-Milano andata e ritorno, un progetto – ideato e a cura di Roberta Petronio e reso possibile grazie alla sponsorship di Trenitalia – che arricchisce la collaborazione tra Maxxi e Triennale di Milano, che da poco hanno presentato il Premio Nazionale di Architettura.

Primo appuntamento, dal titolo Il Tempo nelle due citta’: ‘Quanto vale un’ora a Roma e un’ora a Milano?’, mercoledi’ 19 giugno alle ore 21 (Piazza del Maxxi, ingresso libero fino ad esaurimento posti), insieme allo storico e saggista Mauro Canali, alla giornalista parlamentare e quirinalista (Chi magazine Mondadori) Giulia Cerasoli, all’artista Eleonora Chiari (Goldschmied & Chiari), e a Giuseppe Di Piazza (giornalista Corriere della Sera e scrittore). Modera Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera. Un incontro sullo stesso tema si terra’ venerdi’ 5 luglio a Milano in Triennale, mentre il secondo appuntamento sul tema degli Spazi Urbani, ‘Come cambiano, e come ci stanno cambiando’, sara’ a Roma martedi’ 9 luglio sempre alle 21 nella piazza del Maxxi (il 12 luglio a Milano).