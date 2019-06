Roma – Una coda lunga quasi il doppio della facciata principale della Stazione Termini. “Piu’ di 40 minuti di attesa per prendere un taxi”, riferisce sconsolato un turista italiano. È all’esterno dello scalo ferroviario principale di Roma che si vedono gli effetti piu’ importanti dello sciopero dei trasporti pubblici locali per la giornata di oggi.

L’agitazione indetta dai sindacati Orsa e Usb e’ iniziata sulle linee Atac alle 8.30 di questa mattina per fermarsi alle 17 e riprendera’ alle 20 fino al termine del servizio. Ferme le le linee A e C della metropolitana e la Roma-Lido. In funzione, ma con frequenze ridotte, la Metro B, la Roma-Viterbo e la Centocelle-Giardinetti.

Forti le ripercussioni della protesta sul traffico capitolino e su chi ha tentato di spostarsi in citta’ con un taxi. A dare nell’occhio e’ infatti la lunga coda all’esterno della stazione Termini, dove centinaia di persone, molte delle quali con trolley al seguito, sono rimaste in attesa oltre 30 minuti per prendere un’auto bianca. Banchine affollate anche in Piazza dei Cinquecento dove sono pochi i bus in transito.