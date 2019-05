Disordini Casal Bruciato 6 e 8 maggio: 40 indagati, 24 facenti parte CasaPound e FN

Roma – La Procura di Roma ha iscritto 40 persone nel registro degli indagati in relazione ai disordini che si sono verificati a Casal Bruciato tra il 6 e l’8 maggio, in seguito al trasferimento di una famiglia rom in una casa popolare in via Sebastiano Satta.

Ventiquattro appartengono a Casapound e Forza Nuova. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal pm Eugenio Albamonte vanno dall’istigazione all’odio razziale, alla violenza privata, all’adunata sediziosa, passando per l’apologia di fascismo e le minacce, aggravate dall’odio razziale, in quest’ultimo caso il riferimento e’ all’uomo che grido’ “Ti stupro” alla donna assegnataria dell’appartamento.

Le altre 16 persone indagate appartengono ai movimenti per la Casa e agli antagonisti: a loro viene contestato il corteo non autorizzato dello scorso 8 maggio.