Domani alle 15 al Cimitero Acattolico l’ultimo saluto a Camilleri

Roma – Domani alle 15, a Roma presso il Cimitero Acattolico a Testaccio, sara’ possibile portare l’ultimo saluto ad Andrea Camilleri. “Mi piacerebbe che ci rincontrassimo tutti quanti, qui, in una sera come questa, tra cento anni!”. E con queste parole che concludeva la sua ‘Conversazione su Tiresia’, che la famiglia dello scrittore e le persone a lui care vogliono salutare e ringraziare tutti i suoi lettori e i suoi amici di avergli voluto cosi’ bene. La moglie, le figlie, i familiari di Andrea Camilleri ringraziano il dottore Roberto Ricci, il professore Mario Bosco, i medici, gli infermieri e tutto il personale del Reparto di Anestesia e Rianimazione e dell’intero ospedale Santo Spirito di Roma per la grande professionalita’ e il profondo affetto che hanno dimostrato nei confronti del loro caro.