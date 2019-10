Domenica da Far West al Trullo: colpi di fucile contro un’abitazione

Roma – Domenica sera da Far West ieri sera al Trullo, quando un uomo ha sparato dei colpi di fucile centrando una casa. Molteplici le chiamate al 112 che segnalavano ‘colpi d’arma da fuoco’ esplosi nel quartiere della Magliana vecchia.

In loco accorsi immediatamente gli agenti delle Volanti e quelli del Commissariato San Paolo di Polizia. Arriva in via del Bosco degli Arvali i poliziotti non hanno trovato nessuno ma hanno rinvenuto un bossolo calibro 12 di un fucile da caccia appena sparato.

Ascoltati alcuni testimoni, questi hanno detto che ad impugnare il fucile in strada sarebbe stato un uomo con al guinzaglio un cane di grossa taglia. Poche ore prima, nello stesso stabile contro la quale sono stati scoppiati i colpi d’arma da fuoco, c’era stata una violenta lite fra conviventi con un precedente intervento delle forze dell’ordine. In serata gli spari, con l’uomo coinvolto nella lite poco prima di cui si sono perse per il momento le tracce.

Sui fatti indagano gli agenti del Commissariato San Paolo che stanno cercando di risalire all’uomo con il cane al guinzaglio, al fine di aver un primo quadro dell’accaduto. Ascoltata anche la convivente. Nessuno è rimasto ferito.