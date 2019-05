Roma – A Roma domenica, dalle 9.30, e’ in programma la gara podistica ‘Corri Bravetta’ con percorso lungo via dei Capasso, via di Bravetta, via Aurelia Antica, via della Nocetta, vicolo Silvestri, via Serafini, via di Bravetta e arrivo su via dei Capasso. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.