Domenica torna #ViaLibera: 15 km dedicati a pedoni e biciclette

Roma – Il 12 maggio nella Capitale torna #ViaLibera, con 15 km di strade destinate a pedoni e ciclisti. L’evento replica quello già attuato lo scorso 28 aprile, ovvero un tracciato ciclo-pedonale realizzato nella parte centrale della città, interdetto totalmente al traffico veicolare e che favorirà tutti quei cittadini che vorranno muoversi a piedi o sui pedali.

Tra le strade interessate via Cola di Rienzo, via Tiburtina (lato San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, ma anche via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto.

Durante #ViaLibera, promosso da Roma Capitale, curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zètema Progetto Cultura, alcune linee bus saranno deviate o limitate nei loro percorsi.

#ViaLibera si svolgerà nella fascia oraria che va dalle 10 fino alle 19