Donna tenta suicidio da balcone, afferrata al volo dagli Agenti

Roma – Una donna di 28 anni che minacciava di lanciarsi dal balcone e’ stata salvata dagli agenti del Reparto Volanti della Questura di Roma. È successo alle 14 circa, in una palazzina di via Magna Grecia, della zona di San Giovanni nella Capitale. La ragazza che minacciava di lanciarsi nel vuoto, da un’altezza di circa 20 metri, e’ stata raggiunta dagli agenti che sono entrati all’interno dell’appartamento, hanno iniziato una trattativa con la giovane nel tentativo di tranquillizzarla. Dopo qualche minuto, la donna ha tentato il balzo nel vuoto, ma un agente e’ riuscita ad afferrarla prima che fosse troppo tardi. La 28enne, messa in sicurezza, e’ stata trasportata all’ospedale San Giovanni.