Donne e bimba investite da furgone: nessuna in pericolo di vita

Roma – Non sono in pericolo di vita le due donne e la bimba investite nel pomeriggio da un furgone in via Vicoforte nel quartiere Casalotti, a Roma.

Delle tre, la nonna 67enne sarebbe ferita in modo piu’ grave. La bimba invece sarebbe in condizioni non critiche. Sull’accaduto indagano gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, che al momento non escludono alcuna ipotesi.

L’uomo alla guida del furgone avrebbe riferito di aver avuto un malore perdendo il controllo del mezzo che ha investito le tre.