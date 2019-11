Dragoncello, rapinato da falsi poliziotti: due arresti

Roma – A Dragoncello il 9 ottobre un 25enne è stato sequestrato da tre persone, che si sono fatte aprire la porta dichiarandosi poliziotti. La vittima è stata legata con fascette da elettricista e minacciata dai malviventi, che volevano sapere dove fosse la cassaforte. Quest’ultima poi non è stata aperta.

Meno di un mese dopo, la Polizia ha identificato due membri della banda, mentre proseguono le indagini per risalire al terzo membro.

Dopo aver preso qualche oggetto di valore, i tre erano scappati a bordo di un furgone bianco dopo essere stati visti dalla vittima, riuscita ad arrivare in strada con le mani ancora legate per chiedere aiuto a dei passanti, i quali hanno poi chiamato la Polizia di Stato.

Il mezzo utilizzato dai malviventi per scappare è stato subito ritrovato dagli agenti del commissariato di Ostia, che hanno anche arrestato un 50enne, già sottoposto a libertà vigilata, a causa del quale era stata ritrovata una parte della refurtiva, degli stupefacenti con materiale di confezionamento, due riproduzioni di pistole e una finta placca della Polizia.

Proprio da lì sono cominciate le indagini per la ricerca degli altri due complici, uno dei quali arrestato lunedì 3 novembre. Anche per il secondo rapinatore ci sono precedenti con la Polizia. Resosi latitante, nella sua abitazione sono state trovate due valige piene di vestiti, a testimonianza della volontà di far perdere le proprie tracce. Il terzo uomo deve ancora essere trovato.