Dramma nel centro di Roma: uomo muore cadendo in vano ascensore

Roma – Un uomo di 64 anni, portiere di uno stabile in via Santi Apostoli 73, in pieno centro a Roma, e’ morto dopo una caduta dal primo piano all’interno del vano ascensore.

L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe precipitato accidentalmente durante alcune operazioni di pulizia. Sul posto il pm di turno e gli agenti del commissariato Trevi. Si attende l’arrivo del medico legale. Al vaglio la ricostruzione dell’incidente.