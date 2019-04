Drammatico episodio in via Cristoforo Colombo: bimbo colto da malore muore in strada

Roma – Dramma questa mattina a Roma, intorno alle ore 8, in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Wolf Ferrari, dove un bambino di 11 anni e’ morto in strada in seguito a un probabile malore. A dare l’allarme i suoi familiari. Il ragazzo infatti si trovava a bordo di un’auto con la madre e la zia quando ha iniziato ad accusare quelle che sembrano essere state delle difficolta’ respiratorie.

Le due donne, fermata l’auto che viaggiava in direzione Roma, hanno chiesto aiuto a una pattuglia del Gpit della Polizia locale per soccorrere il bambino. Le condizioni di salute del ragazzino purtroppo si sono presto aggravate, mentre due pattuglie del Gpit scortavano un’autoambulanza. L’11enne e’ morto sul posto poco dopo.