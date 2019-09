Due moto contro auto: morto centauro a Pineta Sacchetti

Roma – Incidente mortale poco prima delle 9 in via della Pineta Sacchetti, all’altezza di via Calisto II. Nello scontro tra due moto e un’auto, e’ morto un 40enne a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Gravi anche le condizioni dell’uomo che era a bordo dell’altra moto, trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. L’uomo che era alla guida dell’auto invece, un italiano di 48 anni, e’ stato condotto al Santo Spirito per accertamenti. Sul posto e’ intervenuta la polizia di Roma Capitale del Gruppo Aurelio per i rilievi.