Roma – La Polizia Locale, Gruppo Tiburtino, scaduti i termini previsti per la messa in sicurezza dell’area da parte dell’ente privato proprietario dell’ ex fabbrica di penicillina di via Tiburtina 1040, aveva già proceduto nei giorni passati a denunciare il responsabile, per inottemperanza a quanto previsto dal provvedimento dell’Amministrazione Capitolina emesso lo scorso novembre.

Questa mattina agenti della Polizia Locale Roma Capitale, sono intervenuti nel sito, per un’ operazione di controllo. Gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), del Gruppo Tiburtino e del GSSU hanno effettuato verifiche capillari intorno tutto il perimetro ed all’interno dell’edificio dove sono state individuate due persone di nazionalità straniera, un cittadino del Gambia ed un uomo di nazionalità nigeriana, accompagnati presso gli uffici della Questura per le consuete procedure di foto-segnalamento.

E’ quanto si apprende da una nota della Polizia Locale di Roma Capitale.