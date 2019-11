Elenco deviazioni bus dovuti agli eventi previsti per il fine settimana

Roma – A Roma dalle 22 di stasera alle 5 di lunedi’ prossimo, per i lavori di abbattimento della Tangenziale Est nel tratto che sovrasta la stazione Tiburtina, saranno chiuse al transito la carreggiata di via Tiburtina, in direzione Centro, e la corsia preferenziale centrale, in entrambi i sensi di marcia, tra il ponte di Portonaccio e piazza delle Crociate. Deviate le linee di bus.

Domani, dalle 14 alle 20, un corteo sfliera’ da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto. Possibili brevi stop o deviazioni per le linee di bus. Domenica, dalle 7 alle 13, e’ in programma la manifestazione ‘Corri alla Garbatella’.

Il percorso si snodera’ lungo via Massaia, piazza Bonomelli, via Francesco Orazio da Pennabilli, piazza Marco da Tomba, via Padre Reginaldo Giuliani, circonvallazione Ostiense, piazza Giovanni da Lucca, via Stanislao Carcereri, via Giovanni Maria Percoto, piazza Michela da Carbonara, via Ignazio Persico, via Caffaro, circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino, via Pullino, piazza Albini, via Licata, via Ferrati, via Fincati, via Guglielmotti, piazza Brin, via delle Sette Chiese, largo delle Sette Chiese, via Odero, via Passino, piazza Sauli, via Rho, piazza Giovanni da Triora, via Borri, via delle Sette Chiese, piazza Oderico da Pordenone, viale Massaia. Deviate le linee di bus.

Domenica, dalle 9.30 alle 11, nell’area del Circo Massimo si svolgera’ la manifestazione ‘Deejay ten 2019′. Il percorso sfilera’ su viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verita’, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, via Baccelli, via Porta Ardeatina, piazzale Ardeatino, via Ardeatina, piazzale Ostiense, via della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi. Deviate le linee di bus.