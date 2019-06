Elenco tracce prima prova maturità: ci sono Ungaretti e Sciascia

Roma, 19 giu. – E’ Giuseppe Ungaretti con la poesia ‘Il porto sepolto’ l’autore uscito per la prima prova di maturita’.

MATURITÀ, ANCHE SCIASCIA NELLA PRIMA PROVA

SCUOLA. MATURITÀ, TUTTE LE TRACCE DELLA PRIMA PROVA

Giuseppe Ungaretti con ‘Risvegli’ tratto dalla raccolta ‘Il porto sepolto’ e Leonardo Sciascia con ‘Il giorno della civetta’ sono gli autori usciti alla prima prova della maturita’ per quanto riguarda l’analisi del testo. Tomaso Montanari con un brano tratto da ‘Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia’ e’ tra le possibili scelte per l’analisi e la produzione di un testo argomentativo; ‘L’illusione della conoscenza’ di Steven Sloman e Ohilip Fernbach e’ invece la seconda proposta mentre un brano di Corrado Stajano sull’eredita’ del Novecento e’ la terza possibilita’ di questa tipologia. Per il tema d’attualita’ i maturandi che sceglieranno questa tipologia dovranno argomentare partendo dal discorso del prefetto Luigi Viana in occasione del trentennale dell’uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tra storia e sport invece e’ la traccia che ricorda Gino Bartali, campione di ciclismo e Giusto tra le nazioni.