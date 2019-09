Emergenza rifiuti a Roma: 1.000 tonnellate ancora a terra

Roma – Altra settimana di passione sul fronte rifiuti a Roma. Le cause sono sempre le stesse: non tutto l’indifferenziato prodotto dalla città trova altrettanto spazio negli impianti di trattamento regionali o extraregionali, visto che la Capitale non ne ha a sufficienza per chiudere il ciclo di gestione dentro i propri confini.

Ama ha inoltre necessità di liberare la fossa di ricezione del Tmb di Rocca Cencia, dove i rifiuti si avvicinano minacciosi al soffitto.

Una buona notizia potrebbe presto arrivare dall’Abruzzo che, entro mercoledì, dovrebbe dare l’ok all’accordo con il Lazio per trattare da qui a fine anno più di 16mila tonnellate nei Tmb di Aciam e Deco.

Atteso a breve il via libera anche dalle Marche per il Tmb di Piceno Ambiente. In tutto 30mila tonnellate fino al 31 dicembre, fondamentali per ripulire Roma ed impedire una nuova emergenza.