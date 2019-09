Roma- File corpose stamattina, venerdì 20 settembre 2019, sulla SS148. Certamente nulla di nuovo, benì l’ennesimo incidente stradale, accaduto in vicinanza di Castel Romano, sta causando notevoli rallentamenti in direzione Roma. Più di sei per adesso i chilometri di coda. Rallentamenti si sono verificati anche lungo Via di Pratica di Mare, nel tratto antistante la base militare.