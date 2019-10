Entra nel recinto dei maiali e viene sbranato: dramma alle porte di Roma

Roma – Tragedia in via Lunano nella zona di Corcolle alle porte di Roma dove un cinquantenne è stato sbranato da un maiale, ieri. L’uomo era entrato nel recinto dei maiali con un bambino di 2 anni in braccio, la scrofa lo ha aggredito, una volta a terra lo ha morso fino a procurargli la morte. Il bambino, di 2 anni, anch’egli ferito è in codice rosso all’ospedale di Tivoli, soccorso dal 118. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tivoli. L’uomo era ospite di parenti che abitano lì in una casa con annessa porcilaia. Il bambino è figlio del proprietario.