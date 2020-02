Escort deruba cliente dopo litigio, arrestata 53enne colombiana

Roma – Una escort colombiana di 53 anni gia’ nota alle forze dell’ordine, e’ stata arrestata ieri per rapina dagli agenti del commissariato Prenestino di Roma. Erano circa le 13 quando la donna si e’ incontrata con un cliente in piazzale Prenestino. Dopo una breve trattativa, e non raggiungendo un accordo sul prezzo, la 53enne ha aggredito il cliente e gli ha afferrato il portafogli sottraendogli 40 euro in banconote. Immediato l’allarme. La Polizia, raggiunta la coppia, ha arrestato alla colombiana. L’uomo e’ stato medicato giudicato guaribile con un giorno di prognosi.