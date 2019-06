Esplosione a Rocca di Papa: morto sindaco Crestini

Roma – Il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, e’ deceduto. Nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria e dal quadro derivante dalle infezioni delle lesioni riportate e dovute alla lunga permanenza nel luogo dell’incendio. A renderlo noto e’ la Asl Roma 2, che esprime “un sentimento di profondo cordoglio ai famigliari e tutta la comunita’ di Rocca di Papa”.

Crestini, rimasto coinvolto nell’esplosione nella sede del Comune di Rocca di Papa di qualche giorno fa, era ricoverato al centro grandi ustioni del Sant’Eugenio di Roma. Sale cosi’ a due il numero delle vittime dello scoppio: domenica scorsa era deceduto anche il delegato del sindaco Vincenzo Eleuteri.

“Profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di #RoccadiPapa #EmanueleCrestini, coinvolto nell’esplosione del palazzo comunale del 10 giugno. Era uscito per ultimo per mettere in salvo tutti i dipendenti comunali. Uomo vero, esempio di #coraggio e di amore per la propria citta’”. Lo scrive su twitter Daniele Frongia, assessore capitolino allo Sport, Politiche giovanili, Grandi eventi di Roma .

“Esprimo le mie piu’ sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia Crestini e alla comunita’ di Rocca di Papa per la perdita subita. Il sindaco Emanuele Crestini era un uomo di una straordinaria umanita’: e’ stato l’ultimo uomo ad abbandonare il palazzo del Comune per soccorrere ed evacuare tutte le persone presenti all’interno dell’edificio in fiamme. È stato un esempio lampante di umilta’ e spirito di responsabilita’. Per questo il vuoto che lascia sara’ difficile da colmare. Ciao Emanuele e grazie per quello che ci hai insegnato con il tuo gesto eroico”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Pd).

“Non ci sono parole per descrivere il profondo dolore che ci ha colpiti. La scomparsa di Emanuele Crestini e’ una tragedia incredibile, lacerante. Uomo, politico e amministratore di immenso valore, ha sempre lottato per gli ideali in cui credeva e per il bene dei suoi cittadini. Tutti quanti nessuno escluso. La sua dedizione, la forza di volonta’ e l’attaccamento fortissimo al suo territorio non verranno mai dimenticati. Il cordoglio e la piu’ completa vicinanza alla sua famiglia, alla sua comunita’ e all’intera cittadinanza di Rocca di Papa a nome mio e dei deputati di Fratelli d’Italia. Buon viaggio, sindaco”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“Ciao sindaco, ciao Emanuele Crestini. Abbiamo sperato fino alla fine di non dover pronunciare queste parole, ma purtroppo ieri sera ci hai lasciato e oggi dobbiamo stringerci intorno alla tua famiglia e alla tua Comunita’ di Rocca di Papa e condividere con loro il grande dolore per la tua perdita e il ricordo del tuo coraggio”. Cosi’ in un comunicato il presidente Marco Vincenzi a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico del Consiglio Regionale del Lazio.

