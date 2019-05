Esplosione Appio Tuscolano: danneggiata sede Irriducibili Lazio

Roma – Un frastuono assordante ha sconquassato la notte in via Amulio, zona Appio Tuscolano. Il rumore, pensate, è stato talmente forte da essersi udito fino a Colli Albani. Un’esplosione terrificante che ha divelto la saracinesca della sede degli Irriducibili Lazio, che è sita al civico 47 della medesima strada, danneggiata per la forte deflagrazione.

Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato Appio di polizia hanno trovato la serranda della sede del gruppo portante della tifoseria della Curva Nord della Lazio annerita e sradicata nella parte inferiore, a causa dell’esplosione.

Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi: bomba carta, petardo e tutte le opzioni sono al vaglio delle autorità competenti, che potrebbero trovare presto risposta grazie alle immagini di videosorveglianza della zona acquisite dagli agenti.