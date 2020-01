Roma – Un’esplosione ha causato un incendio questa notte alle 3 all’interno di un asilo nido in via Atteone, zona Torre Angela, a Roma.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato Casilino. A causa del rogo gli interni sono rimasti danneggiati. Non risultano feriti o intossicati. Secondo quanto si apprende, le cause sono in via di accertamento.