Esplosione nella notte a Lunghezza: rapinatori fanno saltare bancomat e fuggono con bottino

Roma – Un boato nella notte che ha svegliato gli abitanti di Lunghezza. Un’esplosione in piena regola quella che si e’ verificata nella filiale del Credito Cooperativo di via Fosso dell’Osa 338. E’ successo alle 2 circa, per mano di quattro persone che hanno assaltato il bancomat dell’agenzia.

A dare l’allarme e’ stata la vigilanza privata quando ha visto prima interrompersi il collegamento con la videosorveglianza e poco dopo, come raccontato dagli operatori alla Polizia, si e’ avvertito un boato. Nessun guasto, ma l’opera di “tre o forse quattro rapinatori” come raccontato da alcuni testimoni, che dopo aver piazzato dell’esplosivo sullo sportello automatico lo hanno fatto saltare.

Poi hanno preso quel che potevano e sono stati visti fuggire a bordo di un’auto. Da quantificare il bottino. Sul caso indagano la Squadra Mobile di Roma e il Commissariato Casilino che stanno passando la vaglio i racconti dei testimoni.