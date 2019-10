Eur, spari vicino all’Hotel Sheraton

Roma – Stamattina al Numero Unico per le Emergenze, intorno alle 11, sono state diverse le segnalazioni arrivate per degli spari all’Eur: ‘ci sono stati spari’, ‘c’è stata una sparatoria in via delle Tre Fontane’, ‘ho sentito colpi vicino all’Hotel Sheraton’.

Il primo a dare l’allarme è stato un passante, che immediatamente ha chiamato le forze dell’ordine. Secondo la sua testimonianza due persone in moto avrebbero ripetutamente sparato colpi contro un’auto in sosta. Tali rumori sarebbero stati poi avvertiti anche da alcuni tassisti e da Ncc della zona. Immediato l’intervento della Polizia di Stato e della squadra Scientifica.

I primi rilievi hanno però fornito un primo esito negativo, visto che non sono stati rinvenuti bossoli di proiettili o segni di arma da fuoco nell’area indicata dalle testimonianze.