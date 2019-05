Evade dai domiciliari: preso a San Basilio uomo vicino ‘ndrangheta

Roma – È stato arrestato nel cuore di San Basilio, in via Mechelli. Un classe 1982, nato, residente e ufficialmente agli arresti domiciliari ad Africo in provincia di Reggio Calabria. Il soggetto giudicato vicino alla cosca di ‘ndrangheta dei Morabito-Bruzzaniti-Palamara era ricercato dal 10 maggio, quando si era allontanato dal suo alloggio dove stava scontando una pena per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per lui si sono aperte le porte del carcere.