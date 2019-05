Eventi fine settimana: elenco stop bus e deviazioni

Roma – A Roma domani, dalle 17.30 alle 20, una processione sfilera’ in via Turino di Sano e via degli Orafi, tra via Giuseppe Maggiolini e via Turino di Sano. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, per la parata militare in occasione della festa della Repubblica, saranno chiuse dalle prime ore del mattino via dei Fori Imperiali, via dei Cerchi, viale delle Terme di Caracalla (tra piazzale Numa Pompilio e piazza di Porta Capena), via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verita’. Dalle 13.30 le strade saranno progressivamente riaperte ad eccezione di via dei Fori Imperiali che restera’ chiusa per la pedonalizzazione festiva fino alle 24.

Da inizio servizio a cessate esigenze chiuse le stazioni metro B di Colosseo e Circo Massimo. Domenica, dalle 9 alle 10.30, una gara podistica sfilera’ su via Appia Nuova, via Bisignano, via Santa Severina, via del Calice, largo Cosoleto, via del Calice, largo Ciro’, via Squillace, via Taurianova, viale Appio Claudio. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Da lunedi’ 3 giugno al 3 ottobre, per un cantiere, viale Europa sara’ a senso unico nel tratto e verso da via dell’Arte a via Cristoforo Colombo. Deviate le linee di bus.

Da lunedi’ 3 giugno a martedi’ 18 giugno e’ in programma il rinnovo della pavimentazione tra i binari del tram su via Flaminia, viale Tiziano, piazza Thorvaldsen, viale Rossini, viale Liegi, viale Regina Margherita e viale Regina Elena. Modifica di percorso per le linee 2, 3, 19, n10 e n11, con limitazioni, bus navetta sostitutivi e deviazioni.