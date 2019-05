Eventi per fine settimana: programma e deviazioni bus

Roma – A Roma domani, dalle 20, una processione sfilera’ su via di Tor Sapienza, via Alamanni, via Carlandi, via Montani, via di Tor Sapienza, piazza De Cupis, via Collatina, via della Rustica, via della Stazione di Tor Sapienza, via degli Armenti, via Collatina, via Rosati, piazza Biancheri, via De Andreis e via di Tor Sapienza. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 6 alle 24, per fare spazio al “Mercatino a Centocelle”, sara’ chiusa al traffico via dei Castani, tra piazza San Felice da Cantalice e via dei Glicini.

Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 15 alle 16,30, una processione religiosa sfilera’ dalla Basilica di Santa Maria Maggiore a via Urbana percorrendo via Liberiana, via Cavour, via dei Serpenti, via Leonina. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 17.30 alle 18.30, una processione sfilera’ su piazza Clemente XI, via Federico Borromeo e piazza Capecelatro. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 20.15, una processione sfilera’ da largo Nostra Signora di Coromoto lungo viale dei Colli Portuensi, via Ronzoni, via Agnelli, piazzale Morelli e viale dei Colli Portuensi. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

Domenica, dalle 20.30, una processione sfilera’ da largo San Giorgio lungo via Saponara, via Macchia Saponara, via Amedeo Bocchi, via Romagnoni, via Crippa, via Lilloni e via Bocchi. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.