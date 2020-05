Ex guardia giurata spara a moglie e figlio, poi tenta il suicidio

Tutti e tre ricoverati in gravi condizioni al Policlinico Gemelli

Roma – Tragedia alle 9.45 in un appartamento di via Francesco Maria Torrigio, in zona Primavalle, a Roma. Una ex guardia giurata di 67 anni al termine di una lite con la ex moglie e il figlio ha prima accoltellato la donna e poi ha sparato ferendo gravemente i due.

L’uomo ha poi rivolto l’arma contro di se’ e si e’ sparato un colpo, ferendosi. I tre sono stati ricoverati in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. Non si conosce al momento cosa abbia innescato la reazione dell’uomo.

Quel che si sa e’ che la donna di 63 anni e il figlio 44enne erano andati a casa del padre per recuperare dei vestiti e altri oggetti personali. Dalle prime verifiche risulta che l’uomo deteneva l’arma irregolarmente.

Sul posto la Polizia del Commissariato di Primavalle.