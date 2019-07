Fanno esplodere bancomat usando gas: arrivo Polizia fa saltare colpo

Roma – Un tentativo di furto nella notte, senza bottino per i ladri. Alle 3 circa, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma in Viale Francesco Caltagirone, zona Ponte di Nona, ignoti hanno provato ad appropriarsi del bancomat esterno usando gas infiammabile e provocando una forte detonazione che ha distrutto la vetrata della banca. Il furto pero’ non e’ riuscito. Sul posto e’ intervenuta una volante della Polizia.